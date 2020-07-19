Испания

Бразилец считает, что партнеры по команде не соответствуют уровню форварда.

Бывший защитник Барселоны Дани Алвес поделился своим мнение о нынешней ситуации в клубе и лидере команды Лионеле Месси.

"Месси – прирожденный победитель, это видно по тому, как он играет за Барселону. Он знает, что необходимо для победы и вдохновляет других. Но ему нужна поддержка.

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В Барселоне Месси главный, но вокруг него должны быть игроки. Кажется, что сейчас он делает все в одиночку, но он лишь человек", – приводит слова Алвеса издание Marca.

В этом сезоне Месси провел 41 поединок в футболке "сине-гранатовых", забив 28 голов и совершив 25 ассистов.