Испания

Нападающий Барселоны разочарован выступлениями своей команды.

Реал досрочно стал чемпионом Испании сезона-2019/20 благодаря победе над Вильярреалом в рамках 37-го тура испанской Ла Лиги. Барселона же проиграла Осасуне, потеряв теоретические шансы, чтобы догнать принципиального соперника в турнирной таблице.

Капитан каталонского гранда Лионель Месси поделился эмоциями после неудачи своей команды, посчитав ошибки Барселоны главной причиной чемпионства Реала.

"Я уже говорил, что если мы будем продолжать в том же духе, то этого будет недостаточно для победы в Лиге чемпионов. Как оказалось, этого оказалось недостаточно даже для триумфа в Ла Лиге".

"Нам придется многое изменить, если мы хотим чего-то достичь. Нужно более критично к себе относиться, начинать с себя. Мы проиграли из-за наших ошибок, а не из-за успехов Реала, как говорят многие", — приводит слова Месcи AS.

Напомним, что благодаря завоеванному чемпионству Реал опередил Барселону по количеству трофеев за всю историю.