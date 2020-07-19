Футболисты каталонцев хотят избавиться от Сетьена.
Патрик Клюйверт и Лионель Месси, Getty Images
19 июля 2020, 12:28
Игроки Барселоны недовольны работой под руководством Кике Сетьена и хотят завершить сезон с другим тренером.
Как сообщает издание Mundo Deportivo, футболисты каталонского клуба хотят, чтобы на ответный матч с Наполи в 1/8 финала Лиги чемпионов их вывел на поле Патрик Клюйверт.
Клюйверт вернулся в Барселону прошлым летом и стал директором клубной академии. Нидерландский специалист пользуется симпатией у футболистов "сине-гранатовых", и они хотят доиграть сезон с ним.
Барселона проиграла борьбу в Примере Реалу, но по-прежнему продолжает борьбу в Лиге чемпионов.
Матч Барселона – Наполи состоится на Камп Ноу 8 августа. Первая встреча команд завершилась со счетом 1:1.