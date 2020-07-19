Испания

Футболисты каталонцев хотят избавиться от Сетьена.

Игроки Барселоны недовольны работой под руководством Кике Сетьена и хотят завершить сезон с другим тренером.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, футболисты каталонского клуба хотят, чтобы на ответный матч с Наполи в 1/8 финала Лиги чемпионов их вывел на поле Патрик Клюйверт.

Клюйверт вернулся в Барселону прошлым летом и стал директором клубной академии. Нидерландский специалист пользуется симпатией у футболистов "сине-гранатовых", и они хотят доиграть сезон с ним.

Барселона проиграла борьбу в Примере Реалу, но по-прежнему продолжает борьбу в Лиге чемпионов.

Матч Барселона – Наполи состоится на Камп Ноу 8 августа. Первая встреча команд завершилась со счетом 1:1.