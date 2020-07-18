Испания

Руководство каталонцев решило пока что не расставаться с тренером.

Барселона провела встречу в штаб-квартире, на которой Жозеп Бартомеу уведомил Кике Сетьена, что тренер останется в клубе до конца сезона, сообщает Sport.es.

"Сине-гранатовым" осталось провести поединок против Алавеса в чемпионате, после чего руководство каталонцев будет решать судьбу Сетьена.

После заключительного матча Ла Лиги у Барселоны будет шесть дней, чтобы отдохнуть перед играми Лиги чемпионов.

Напомним, что Кике Сетьен настроен на то, что будет работать в стане "сине-гранатовых" и в следующем сезоне.