Испания

Каталонцы определились с кандидатурой нового тренера.

Висенте Морено из Мальорки близок к назначению на должность главного тренера Эспаньола, сообщает издание Mundo Deportivo.

Каталонский клуб уже вылетел в Сегунду и отправил в отставку Абелардо Фернандеса. Руководство "бело-синих" уже практически договорилось с Морено и может назначить его в ближайшее время.

Действующий контракт Морено с Мальоркой рассчитан до июня 2022 года, и Эспаньол будет вынужден выплатить компенсацию за него.

Морено работает во главе Мальорки с 2017 года и вывел команду в Примеру из третьего дивизиона. "Красные" также не смогли закрепиться в элитном дивизионе в этом сезоне и вернуться в Сегунду.