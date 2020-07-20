Испания

Аргентинский нападающий завоевал очередную индивидуальную награду.

Завершился сезона-2019/20, в результате чего можно подводить различные итоги.

Лионель Месси стал лучшим ассистентом чемпионата – на его счету 20 голевой пас. Он существенно опережает ближайшего преследователя в лице Микеля Оярсабаля (Сосьедад), на счету которого 11 ассистов.

На третьей строчки расположился одноклубник аргентинца Луис Суарес – 8 результативных передач.

Отметим, что также Месси стал лучшим бомбардиром Примеры в седьмой раз.