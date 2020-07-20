Нападающий Вильярреала — лучший бомбардир Примеры среди испанских футболистов.
Жерар Морено, Getty Images
20 июля 2020, 09:35
В Ла Лиге завершился сезон, в результате чего стал известен обладатель трофея Сарра.
Им стал нападающий Вильярреала Жерар Морено. Трофей Сарра вручается лучшему испанскому бомбардиру по итогам сезона.
В активе Морено 18 голов. На второй строчке Рауль Гарсия (15), а на третьей – Яго Аспас (14).
Что касается других испанцев, то у Альваро Мораты 12 забитых мячей, у Лукаса Переса – 11, а у защитника Серхио Рамоса – 11.
Напомним, что в прошлом сезоне трофей Сарра выиграл Яго Аспас.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем Пичичи.