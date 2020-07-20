Испания

Каталонцы отреагировали на перенос церемонии вручения награды.

Журнал France Football принял решение отменить церемонию вручения Золотого мяча в 2020 году. Барселона отреагировала на эту новость, ответив на сообщение французского издания в твиттере.

"Мы это понимаем. Кроме того, все и так знают, кто лучший", – написали в пресс-службе каталонского клуба.

We understand.



Besides, everyone knows who the best is.https://t.co/u8f3i307NN pic.twitter.com/mqWt1hvspg — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 20, 2020

Напомним, обладателем Золотого мяча в 2019 году стал нападающий Барселоны Лионель Месси, который выиграл уже шестую награду в карьере.

В этом сезоне аргентинец провел 42 поединка в футболке "сине-гранатовых", забив 30 голов и совершив 26 результативных передач, и стал лучшим бомбардиром и ассистентом в Примере.