Каталонцы отреагировали на перенос церемонии вручения награды.
ЛИОНЕЛЬ МЕССИ С ЗОЛОТЫМ МЯЧОМ, GETTY IMAGES
20 июля 2020, 18:16
Журнал France Football принял решение отменить церемонию вручения Золотого мяча в 2020 году. Барселона отреагировала на эту новость, ответив на сообщение французского издания в твиттере.
"Мы это понимаем. Кроме того, все и так знают, кто лучший", – написали в пресс-службе каталонского клуба.
Напомним, обладателем Золотого мяча в 2019 году стал нападающий Барселоны Лионель Месси, который выиграл уже шестую награду в карьере.
В этом сезоне аргентинец провел 42 поединка в футболке "сине-гранатовых", забив 30 голов и совершив 26 результативных передач, и стал лучшим бомбардиром и ассистентом в Примере.