Испания

Сарагоса, Альмерия и Жирона уже гарантированно разыграют путевку в высший дивизион Испании.

Завершились поединки последнего тура Сегунды, по итогам которых стали известны три команды, которые примут участие в стыковых матчах за право выхода в испанскую Ла Лигу.

Точно поборются за повышение в классе Сарагоса, Альмерия и Жирона, однако четвертый клуб пока остается неизвестным.

Дело в том, что матч Депортиво — Фуэнлабрада перенесли из-за случаев заражения COVID-19. Если команда из Ла-Коруньи уже вылетела в Сегунду Б, то Фуэнлабрада имеет очень большие шансы войти в топ-6 турнирной таблицы Сегунды по итогам текущего сезона.

Для этого подопечным Хосе Рамона Сандоваля необходимо не проиграть Депортиво, и тогда они смогут занять место Эльче в стыковых матчах. Ничейный результат также устроит Фуэнлабраду, поскольку у нее есть преимущество над "бело-зелеными" по показателю личных встреч.