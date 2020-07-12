Испания

Француз оказался в лазарете из-за проблем со здоровьем.

Нападающий Антуан Гризманн не поможет Барселоне в оставшихся матчах текущего сезона Примеры.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, французский форвард получил мышечное повреждение. По предварительным прогнозам, восстановление 29-летнего игрока займет около трех недель.

Из-за травмы Гризманн будет вынужден пропустить встречи с Осасуной (16 июля) и Алавесом (19 июля).

В текущем сезоне нападающий провел 46 поединков в футболке "сине-гранатовых", забив 15 голов и совершив 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что Гризманн останется в Барселоне на следующий сезон.