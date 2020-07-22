Испания

Французский вингер усиленно работает, чтобы вернуться на поле.

Барселона в следующий раз соберется на тренировку на своей базе 28 июля. До той поры все футболисты первой команды ушли в отпуск и работать не будут, сообщает Mundo Deportivo.

Одним из исключений стал Усман Дембеле. Он вернется в тренировочный центр на этой неделе, чтобы продолжить набирать форму. Француз недавно приступил к тренировкам, восстанавливаясь после операции на подколенном сухожилии.

Вторым футболистом, который будет в этот период работать на базе Барселоны, стал уругвайский защитник Рональд Араухо. Он будет работать вместе с Барселоной В.

Травмированные Антуан Гризманн, Самуэль Умтити и Клеман Ленгле будут работать над восстановлением дома.

Барселоне предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Наполи дома. Игра состоится 8 августа. В первой встрече был зафиксирован счет 1:1.