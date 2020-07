Усман Дембеле начал тренировочные занятия на базе Барселоны, сообщает официальный сайт клуба.

😃 Happy to see you again, @Dembouz!

📍 Ciutat Esportiva

🔗 https://t.co/agvavI1MFI pic.twitter.com/bEHRqxywF0