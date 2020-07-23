"Желтые" заключили соглашение с новым тренером.
Унаи Эмери, villarrealcf.es
23 июля 2020, 13:33
Унаи Эмери назначен на должность нового главного тренера Вильярреала, сообщает официальный сайт испанского клуба.
Испанский тренер поставил подпись под трехлетним контрактом с "желтыми". На этом посту 48-летний специалист сменил Хавьера Кальеху, который руководил командой с января 2019 года.
Ранее Эмери работал во главе таких испанских клубов, как Лорка Депортива, Альмерия, Валенсия и Севилья.
В завершившемся сезоне Примеры Вильярреал финишировал на пятой строчке и гарантировал участие в групповом раунде Лиги Европы.