Испания

Александр Пузик знакомит читателей с первым коллективом Сегунды, обеспечившим себе место в элите испанского футбола на следующий сезон.

На прошлых выходных Кадис за два тура до финиша оформил досрочный выход в Примеру. Это стало возможным благодаря тому, что Сарагоса, идущая на третьей позиции, проиграла свой поединок Овьедо (2:4). Ниже второго места андалусийцы уже не опустятся, а это значит, что в следующем сезоне в Примере появится еще одна "желтая субмарина" — именно такое прозвище носит Кадис, так что Вильярреалу теперь предстоит потесниться. Итак, что за команду нам предстоит видеть в элите в следующем сезоне, чего от нее ждать и что вообще из себя представляет Кадис?

Кадис — клуб из одноименного города, основанный в 1910 году. Лучшим периодом в истории были 1980-е — 1990-е годы, когда команда постоянно участвовала в Ла Лиге. Лучший результат "субмарины" — 12-е место в сезоне-1987/88. Последний раз в Примере Кадис выступал в сезоне-2005/06. Тогда клуб стал 19-м и вылетел.

Текущий сезон

Кадис выдал просто невероятный старт сезона, выиграв десять матчей за первые 12 туров, что стало повторением рекорда 80-летней давности. Тогда все справедливо определили команду в фавориты чемпионата и не ошиблись, хоть впоследствии "субмарину" и лихорадило. Тем не менее, Кадис был лидером в 37 из 40 туров, сыгранных на сегодняшний день, и весной было четкое понимание: единственное, что может помешать Кадису выйти в Примеру — это коронавирус.

В целом, Кадис показал себя сбалансированной командой, способной играть одинаково хорошо как дома, так и на выезде. На данный момент у "субмарины" вторая по силе защита — 36 пропущенных голов, а меньше только у Малаги, которая, как бы это парадоксально не выглядело, располагается на 15-м месте. Забивает Кадис регулярно — 49 голов за 40 матчей, но до лучшей атаки далеко (у Альмерии — 58).

Тренер: Альваро Сервера

Сервера поиграл на хорошем уровне за свою карьеру футболиста и даже несколько раз вызывался в сборную Испании. После завершения профессиональной карьеры освоил тренерское дело и с 2001-го года стал полноценным энтренадором. Начинал в скромном испанском клубе Катарройя, затем побывал в академии Вильярреала, после чего возглавлял клубы из низших дивизионов. Правда, до 2011-го года был лишь помощником.

Получил прекрасный шанс в Расинге в 2012-м году, но за 13 матчей его подопечные лишь трижды сыграли вничью, что стоило ему увольнения и статуса худшего дебютанта в истории клуба. После этого был неплохой трехлетний период в Тенерифе, а главным тренером Кадиса стал в 2016-м году. Нынешнее достижение (выход в Примеру) — самое значимое в его уже почти 20-летней карьере.

Состав и какие позиции необходимо усилить

Чифуэнтес — Каркелен, Кала, Фали, Эспино — Санчес, Мари, Фернандес, Переа — Меса, Лозано

Глядя на нынешний состав Кадиса, возникают серьезные опасения касательно будущего. Правда, пример этого клуба не будет уникален — с такой проблемой сталкивается буквально каждый клуб, выходящий в Примеру. Речь о большой разнице между Примерой и Сегундой. Чтобы быть конкурентными в элите испанского сезона, нужны деньги и серьезное усиление. С нынешними кадрами Кадис ждет борьба за выживание. И вряд ли успешная.

С другой стороны, очевидно, что клуб подпишет ряд новых исполнителей. Если говорить об усилении, то как бы это грустно для руководства Кадиса не звучало, усилять нужно практически все позиции. Нужен третий сильный центральный защитник в помощь Кале и Фали, новые игроки на фланги обороны (Каркелен и Эспино вряд ли готовы к Примере), дирижеры атак в помощь Алекса Фернандесу и забивной форвард. Кстати о забивном форварде...

Альваро Негредо: пиар-ход или топ-трансфер?

Президент Кадиса Мануэль Вискано после выхода в Примеру шокировал общественность следующим заявлением: "Мы осуществили первый трансфер для Примеры. Это Альваро Негредо". Вот так! Альваро еще два года назад отправился в̶ы̶с̶т̶у̶п̶а̶т̶ь на заработки в ОАЭ и казалось, что его возвращение в Европу уже не состоится. За 37 матчей за Аль-Наср Негредо забил 26 голов и отдал 8 ассистов, а значит голевое чутье никуда не делось.

Опыт Негредо невероятно важен в таких историях, именно благодаря таким игрокам скромные клубы могут цепляться за очки в заведомо проигранных матчах. Роберто Солдадо не даст соврать! 10+7 за Гранаду в 35 лет и борьба с клубом за еврокубки. Сможет ли Негредо последовать по такому пути или нас ожидает разочарование? Ответ даст только время, а сейчас не стоит забывать, что такой трансфер — прекрасный пиар-ход для клуба. Негредо пополнит ряды новой команды лишь в начале августа, но он уже оказал неоценимую помощь. Наличие в составе Негредо будет дополнительным жирным плюсом при будущих переговорах с потенциальными новичками.

Yellow Submarine: Война за прозвище

Как мы упоминали в начале статьи, Кадис, ровно как и Вильярреал, носит прозвище "желтая субмарина". Выходит, что со следующего сезона в высшем дивизионе будут сразу две подводные лодки, что явно не устраивает фанатов как одной, так и другой команды. Споры между болельщиками Кадиса и Вильярреала по этому поводу никогда не утихали и можем быть уверенными — вскоре вспыхнет новая волна.

Само собой, обе стороны доказывают, что именно они адаптировали песню The Beatles под свой бренд. Официальный сайт Вильяреала утверждает, что это прозвище у клуба появилось в сезоне-1967/68, когда команда боролась за выход в третий испанский дивизион. По ходу одного из матчей группа болельщиков Вильяреала включила песню The Beatles и, глядя на желтые футболки своей команды, начала скандировать на мотив "Yellow Submarine": "Играет в желтом наш Вильяреал, наш Вильяреал". Если же верить архивным фотографиям и свидетельствам очевидцев, именно Вильярреал действительно был первым.

Стадион: Рамон де Карранса

Домашние матчи команда принимает на стадионе Рамон де Карранса, вместительность которого составляет 20 тысяч 724 мест. И у этого стадиона есть свои правила и обычаи. Здесь круглый год действуют правила, так сказать, безобидного троллинга. Например, вместо всем известной кричалки на этой арене принято скандировать "Arbitro — guapeton", что в переводе означает "судья — красавчик".

А помните, когда на разных стадионах Испании звезду Реала Дэвида Бекхэма закидывали всяким мусором? Так вот на юге Андалусии в это время ему отправляли воздушные поцелуи и кричали его имя, словно он их герой. Более того, именно Рамон де Карранса стал первым стадионом за пределами Барселоны, где трибуны устроили стоячую овацию Лионелю Месси. Правда, тогда дело было не в исключительности Лео, а в чем-то ином, ведь юный аргентинец еще даже не был игроком основного состава.

Звезда: Алекс Фернандес

Единственный футболист, за которого прямо сейчас можно спокойно выручить 8-10 миллионов евро. Алекс Фернандес в этом сезоне забил 12 голов и отдал 6 результативных передач, что в общем-то и предопределило успех команды. Точнее, не его показатели, а игра. Фернандес провел блестящий сезон и вполне возможно уже сейчас пойдет на повышение. Алекс играет под нападающим, отлично видит поле и обладает прекрасным ударом с правой ноги.

Известные игроки

Франсиско Мачон (Кико), Мигель Бьянкетти, Игор Штимац... Признавайтесь, помните этих мастеров? Всем им дорогу в более серьезные клубы дал именно Кадис. Кико после того, как раскрылся в Кадисе, стал легендой Атлетико конца 2000-х и регулярно играл за сборную Испании. Бьянкетти также удачно раскрылся в Андалусии, после чего 15 лет провел в Барселоне и играл за национальную сборную. Штимац после хорошего периода в Кадисе цементировал оборону в Англии и успешно выступал за сборную Хорватии.

Величайший футболист

По сей день фанаты Кадиса называют лучшим футболистов команды всех времен Махико Гонсалеса. Кто это такой — спросите вы и вряд ли кто-то посмеет вас упрекнуть. Этот сальвадорский форвард широко известен на его родине и непосредственно в Кадисе. Гонсалес попал в команду в начале 80-х и молниеносно влюбил в себя местную публику. Этот игрок обладал по истине незаурядным дриблингом и стилем игры. К слову, Гонсалесом восхищался сам Диего Марадона, что, безусловно, говорит о его невероятном таланте.

"Это один из десяти величайших игроков, которых я видел вживую", — говорил аргентинец о Махико.

Это фраза — не единственное, что связывало Марадону и нашего героя из Сальвадора. Дело в том, что Гонсалес часто нарушал режим и пропадал на вечеринках. Другому футболисту уже давно указали бы на дверь, но Гонсалес был прекрасен на поле и выгонять его никто не решился. К сожалению, разгульная жизнь не позволила ему раскрыть свой потенциал на все 100% и дальше Кадиса легенды о нем не пошли, хотя были все предпосылки стать лучшим. За два периода в Кадисе Гонсалес провел почти 200 матчей и забил 58 голов. Взгляните на его игру!

Важно:

В начале марта 2020-го года Кадис объявил, что новым акционером клуба стал неназванный американский инвестор с большим влиянием и экономической силой. Сразу было отмечено, что цель инвестора — популяризация клуба и помощь с выходом в Примеру. Будем надеяться, что руководство с новым инвестором продолжит развитие, сможет усилиться в межсезонье и в следующем сезоне мы увидим в Примеру конкурентную команду, портящую нервы лидерам.