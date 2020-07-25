Испания

Француз продолжит карьеру на Ближнем Востоке.

Полузащитник Франсис Коклен покинет Валенсию и продолжит карьеру в Саудовской Араваии, сообщает портал Plaza Deportiva.

Валенсия не рассчитывает на французского хавбека, и он решил перейти в ближневосточный клуб. Предполагается, что зарплата 29-летнего игрока в новом клубе составит около 3,5 млн евро в год.

Коклен присоединился к Валенсии в январе 2018-го из Арсенала за 14 млн евро. В этом сезоне полузащитник провел 36 поединков в футболке "летучих мышей", отличившись двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Валенсия продлила контракт с защитником Уго Гильямоном.