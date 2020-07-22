Испания

Защитник Уго Гильямон останется в Валенсии до лета 2023 года.

Уго Гильямон и Валенсия решили продолжить сотрудничество — сообщил официальный сайт "летучих мышей".

Контракт с 20-летним защитником подписан до 30 июня 2023 гола с "клаусулой" в 80 миллионов евро.

Воспитанник клубной академии начал привлекаться в первую команду с сезона-2018/19, однако тогда все ограничилось попаданием в заявку на один матч Кубка Испании. В сезоне-2019/20 Гильямон принял участие в шести матчах Ла Лиги (494 минуты), причем уже 5 раз выходил в стартовом составе.