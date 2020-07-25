Испания

Украинский голкипер возвращается в мадридский Реал.

Вратарь Андрей Лунин написал прощальный пост, адресованный Овьедо и болельщикам клуба.

"Сезон американских горок позади. Спасибо клубу Реал Овьедо, футболистам и тренерскому штабу за помощь и доверие, за эти шесть месяцев вместе", — написал Андрей в Инстаграме.

"Я получил огромный опыт. Было приятно бороться за этот клуб и этот город. Спасибо за поддержку, я был счастлив в Овьедо – и в клубе, и в городе. Желаю вам больших успехов, потому что вы заслуживаете гораздо лучшего".

Лунин присоединился к Овьедо зимой на правах аренды до конца сезона. Он помог клубу сохранить прописку в Сегунде.

Предполагается, что в следующем сезоне Андрей Лунин будет дублером Тибо Куртуа в мадридском Реале.