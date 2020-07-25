Испания 25 июля 2020, 12:26 Лунин попрощался с Овьедо Украинский голкипер возвращается в мадридский Реал. Андрей Лунин, Овьедо 25 июля 2020, 12:26 Вратарь Андрей Лунин написал прощальный пост, адресованный Овьедо и болельщикам клуба. "Сезон американских горок позади. Спасибо клубу Реал Овьедо, футболистам и тренерскому штабу за помощь и доверие, за эти шесть месяцев вместе", — написал Андрей в Инстаграме. "Я получил огромный опыт. Было приятно бороться за этот клуб и этот город. Спасибо за поддержку, я был счастлив в Овьедо – и в клубе, и в городе. Желаю вам больших успехов, потому что вы заслуживаете гораздо лучшего". Посмотреть эту публикацию в Instagram Se acabó una temporada de montaña rusa, quiero decir gracias a club Real Oviedo, a los jugadores y cuerpo técnico por toda vuestra ayuda, por confianza, por estos 6 meses juntos. Conseguí mucha experiencia y fue un placer estar luchando por este club y este cuidad. Gracias gente por apoyo, estuve feliz en este club y en esta cuidad. Deseo mucho éxito por que merecéis mucho más. Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_andrey) 24 Июл 2020 в 9:32 PDT Лунин присоединился к Овьедо зимой на правах аренды до конца сезона. Он помог клубу сохранить прописку в Сегунде. Предполагается, что в следующем сезоне Андрей Лунин будет дублером Тибо Куртуа в мадридском Реале. Люди Андрей Лунин Команды Овьедо Реал Мадрид Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте