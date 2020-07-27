Испания

Правый защитник Ниццы Юсеф Атталь заинтересовал чемпиона Испании.

Этим летом Реал продал в Интер правого защитника Ашрафа Хакими, а на другого латераля — Альваро Одриосолу — главный тренер "бланкос" Зинедин Зидан не рассчитывает. Выходит, что клубу предстоит выйти на рынок, чтобы найти сменщика Даниэлю Карвахалю.

Издание le10sport сообщает, что Зидан считает своим фаворитом на эту позицию 24-летнего защитника Ниццы Юсефа Атталя.

В этом сезоне Атталь продлил контракт с Ниццей до 2023-го года. Его трансферная стоимость оценивается примерно в 20 миллионов евро.

В футболке Ниццы в этом сезоне алжирец провел 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал два ассиста. Отметим, что он пропустил много матчей из-за различных повреждений.