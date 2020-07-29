Испания

Также рассчитывать на это место могут Нумансия, Эстремадура, Расинг Сантандер и Корнелья.

Депортиво обратился в Федерацию футбола Испании с жалобой на Фуэнлабраду. Ла-корунцы считают, что столичный клуб не придерживался коронавирусных предписаний и виноват в срыве матча 42-го тура Сегунды.

В результате этой жалобы Фуэнлабраду могут понизить в классе административным путем, сообщает Sport.es. В таком случае лиге предстоит решить, кто займет вакантное место в Сегунде А. Это может быть либо кто-то из вылетевших (Нумансия, Депортиво, Эстремадура или Расинг Сандандер), либо те команды из Сегунды Б, которые были близки к повышению в классе – дубль Барселоны или Корнелья.

Матч последнего тура Сегунды был отменен из-за того, что в Фуэнлабраде обнаружили 8 случаев коронавируса. Все остальные поединки тура были сыграны по расписанию, что привело к нарушению фундаментального правила лиги: все игры заключительного тура должны проводиться одновременно.

Депортиво даже в случае победы не спасся бы от вылета, однако усиленно пытается исправить ситуацию. Ла-корунцы уже предлагали переиграть тур, отменить вылет или вовсе признать сезон недействительным.

Сложная ситуация и с Фуэнлабрадой, которой для попадания в плей-офф нужно набрать хотя бы одно очко с Депортиво. Недавно лига опубликовала заявление с благодарностью мадридцам, которые якобы согласились на любое решение по матчу – а лига признала его недействительным (благодаря чему в плей-офф за выход в Примеру должен сыграть Эльче). Однако вскоре Фуэнлабрада заявила, что не согласна с таким решением и готова обращаться в федерацию или спортивный арбитражный суд по этому поводу.