Испания

Клуб из Ла-Коруньи всеми силами пытается удержаться во втором по силе дивизионе испанского футбола.

Депортиво не смог сыграть матч 42-го тура Сегунды против Фуэнлабрады из-за коронавируса в стане соперника. Все другие поединки состоялись по расписанию – таким образом, был нарушен устав соревнований, в котором говорится, что последний тур должен быть сыгран одновременно.

Даже в случае победы над претендовавшей на шестое место Фуэнлабрадой Депортиво вылетел бы в третий дивизион. Однако ла-корунцы пытаются спастись, указывая на нарушение регламента.

В своем официальном заявлении галисийцы потребовали признать сезон-2019/20 в Сегунде недействительным, поскольку кампания не может считаться полностью завершенной. При этом Депортиво заявил, что вылет из Сегунды, как и выход в Ла Лигу, нужно отменить в этом сезоне.

Ранее президент Депортиво Фернандо Видаль требовал просто переиграть 42-й тур.

Несколько другая позиция у еще одного вылетевшего клуба, Эстремадуры: увеличить количество участников Ла Лиги до 22 команд, а Сегунды – до 24 и отменить при этом вылет.

Фуэнлабрада отказалась от своих претензий на шестую строчку. В плей-офф за выход в Ла Лигу с Сарагосой, Жироной и Альмерией сразится Эльче.