Карьера датчанина на Камп Ноу может оказаться недолгой.
Мартин Брайтвейт, getty images
30 июля 2020, 08:32
Нападающий Барселоны Мартин Брайтвейт, который присоединился к клубу менее чем полгода назад, может покинуть "блаугранас" в межсезонье, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, главный тренер каталонцев Кике Сетьен сообщил руководству, что не нуждается в форварде, и что намерен найти другого игрока на его место.
Примечательно, что действующий контракт Брайтвейта действует еще четыре года, и сам игрок заявлял, что намерен отработать его до конца.
Ранее сообщалось, что Барселона может применить дисциплинарные санкции против полузащитника Артура Мело.