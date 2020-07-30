Испания

Карьера датчанина на Камп Ноу может оказаться недолгой.

Нападающий Барселоны Мартин Брайтвейт, который присоединился к клубу менее чем полгода назад, может покинуть "блаугранас" в межсезонье, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, главный тренер каталонцев Кике Сетьен сообщил руководству, что не нуждается в форварде, и что намерен найти другого игрока на его место.

Примечательно, что действующий контракт Брайтвейта действует еще четыре года, и сам игрок заявлял, что намерен отработать его до конца.

Ранее сообщалось, что Барселона может применить дисциплинарные санкции против полузащитника Артура Мело.