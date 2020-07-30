Испания

Испанский клуб до сих пор не рассчитался за полузащитника.

Сарагоса попросила арбитражный суд отменить выплаты платежей по делу о банкротстве в этом году и рассчитаться уже в следующем, сообщает El Periodico de Aragon.

Испанский клуб сетует на то, что не сможет погасить долги ввиду пандемии коронавируса, которая принесла серьезные финансовые убытки.

Сарагоса должна была совершить очередную выплату "горнякам" в начале июля, но этого не произошло. Источник утверждает, что испанцы перевели суммарно 3 миллиона евро за 2018 и 2019 год.

У клуба есть свое предложение относительно того, что нужно сделать в этой ситуации. Нужно всего лишь подождать выхода команды в Ла Лигу, тогда арагонцы получат около 40 миллионов евро и погасят все долги.

Напомним, ранее Матузалем рассказал о плане, который он разработал с агентом, чтобы покинуть Шахтер.