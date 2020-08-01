Испания

Луис Милья попробует свои силы в элитном дивизионе.

Хавбек Тенерифе Луис Милья стал игроком Гранады, сообщил официальный сайт "насридов". Контракт рассчитан до лета 2024 года.

В прошлом сезоне Милья провел 35 матчей за Тенерифе в Сегунде, в которых забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.

25-летний игрок начинал свою карьеру в Райо Махадаонда, а затем на молодежном уровне выступал за Атлетико и Райо Вальекано. На профессиональном уровне в карьере Луиса были Алькоркон, Гуихуэло, Фуэнлабрада и вышеупомянутый Тенерифе.

В составе "насридов" Милья может впервые сыграть не только на уровне Ла Лиги, но и в еврокубках. По итогам прошлого сезона Гранада заняла седьмое место и получила право сыграть в квалификации Лиги Европы.

Милья стал первым летним новичком Гранады, но работа над составом стартовала раньше – ранее клуб продлил контракт с нападающим Роберто Солдадо.