Испания

У бразильского хавбека воспалились миндалины.

Полузащитник Барселоны Артур пропустит поединок против Вальядолида из-за проблем со здоровьем, сообщает издание Marca.

Бразильский хавбек столкнулся с воспалением миндалин и пока не может принимать участие в работе команды. Из-за болезни 23-летний игрок уже пропустил матчи с Вильярреалом и Эспаньолом.

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В лазарете Барселоны также находятся Френки де Йонг, Усман Дембеле и Самуэль Умтити.

В текущем сезоне Артур провел 28 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись четырьмя голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Барселона подтвердила переход Артура в Ювентус.