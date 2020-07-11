У бразильского хавбека воспалились миндалины.
Артур, Getty Images
11 июля 2020, 08:55
Полузащитник Барселоны Артур пропустит поединок против Вальядолида из-за проблем со здоровьем, сообщает издание Marca.
Бразильский хавбек столкнулся с воспалением миндалин и пока не может принимать участие в работе команды. Из-за болезни 23-летний игрок уже пропустил матчи с Вильярреалом и Эспаньолом.
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В лазарете Барселоны также находятся Френки де Йонг, Усман Дембеле и Самуэль Умтити.
В текущем сезоне Артур провел 28 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись четырьмя голами и четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось, что Барселона подтвердила переход Артура в Ювентус.