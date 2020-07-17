Легендарный вратарь Икер Касильяс займет административную должность в Реале.
Икер Касильяс и Флорентино Перес, фото Marca
17 июля 2020, 19:10
Икер Касильяс и руководство Реала согласовали возвращение экс-голкипера в клуб — сообщает Marca.
Президент Реала Флорентино Перес намерен сделать Касильяса своим советником. Официально об этом будет объявлено по окончании сезона-2019/20, в котором Реал стал чемпионом Испании.
За свою карьеру игрока 39-летний вратарь провел 725 матчей во всех турнирах за Реал и 156 — в составе Порту.