Испания

Легендарный вратарь Икер Касильяс займет административную должность в Реале.

Икер Касильяс и руководство Реала согласовали возвращение экс-голкипера в клуб — сообщает Marca.

Президент Реала Флорентино Перес намерен сделать Касильяса своим советником. Официально об этом будет объявлено по окончании сезона-2019/20, в котором Реал стал чемпионом Испании.

За свою карьеру игрока 39-летний вратарь провел 725 матчей во всех турнирах за Реал и 156 — в составе Порту.