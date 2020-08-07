Испания

Новичок Манчестер Сити Ферран Торрес дал прощальное интервью испанской прессе.

Ферран Торрес в 20 лет покинул клуб всей своей жизни и отправился к Хосепу Гвардиоле в Манчестер Сити. Что из этого получится, узнаем позже, а пока предлагаем вашему вниманию объемное интервью уже бывшего игрока Валенсии испанскому журналисту издания Marca Диего Пико.

В этом интервью Ферран приоткрыл занавес того произвола, который творится в Валенсии, назвал истинные причины ухода из стана "летучих мышей" и рассказал еще много интересного. Трансфер заметно "развязал язык" футболисту, и он был максимально откровенен.

- Когда ты узнал, что переходишь в Манчестер Сити?

- Это было очень напряженное время. Мой агент летал в Манчестер на встречу с руководством Ман Сити, потом позвонил мне и сказал, что удалось все согласовать. Это клуб, который побеждает во всех турнирах, а Хосеп Гвардиола — лучший тренер в мире. Я верю, что в Сити я буду прогрессировать и многому научусь.

- Был ли уже разговор с Гвардиолой?

- Да, это было очень волнительно. Тренер добавил мне спокойствия и поздравил с переходом. Это мне очень помогло.

- Какая твоя первая цель в Сити?

- Хочу быстро адаптироваться, буду много работать и бороться за место в составе. Чем выше у тебя конкуренция, тем лучше ты становишься. Ты всегда должен держать себя на самом высоком уровне. Если это не получится — сразу окажешься на скамейке запасных.

- Что ты чувствуешь сейчас, когда ты уже официально игрок Манчестер Сити?

- С одной стороны, я очень счастлив и взволнован. С другой — мне очень грустно, потому что я покидаю команду своей жизни. Валенсия дала мне все, я тренировался здесь с семи лет. Но у меня были и тяжелые времена, когда я был очень разочарован, что в итоге и привело к решению уйти. Но я хочу подчеркнуть — я очень благодарен клубу и всегда буду переживать за него, где бы я ни был. Проблема была в том, что есть люди внутри клуба, а также несколько журналистов, которые отвернулись от меня и испортили мой имидж. Я категорически не хотел покидать Валенсию, потому что я валенсиец.

- Ты чувствовал чрезмерное давление?

- Смотрите. Когда клуб без моей просьбы решил, что я должен перейти в первую команду Валенсии, на меня начали давить и критиковать, чтобы я отказался и остался в дубле. Люди хотели причинить вред и дискредитировать меня и всю мою семью. Они говорили, что мне еще рано переходить в первую команду и что я провалюсь. В мои 17 лет меня это очень задело. При этом, многие другие журналисты и СМИ всегда относились ко мне с уважением и любовью. Но даже сейчас остаются сотрудники Валенсии, которые пытаются запятнать мой имидж.

- Ты выглядишь обиженным. Как думаешь, сможешь ли в будущем вернуться в Валенсию?

- Конечно же. Никак иначе, хоть и есть люди, которые против этого. Многие из них через несколько лет покинут клуб и к тому времени, надеюсь, я покажу, что заслуживаю возвращения.

- Чтобы ты хотел передать фанатам?

- Хочу их поблагодарить за все. Всегда чувствовал их поддержку, это очень важно для меня. Прошу прощения, если мой трансфер кого-то обидел. Это было не мое желание. Я валенсиец и уход из Валенсии — последнее, чего я хотел. Но происходящее вокруг заставило меня свернуть с пути, о котором я всегда мечтал.

- Когда ты принял решение об уходе?

- Я начал думать об уходе прошлым летом, когда со своими мечтами вернулся после победы на чемпионате Европы до 19 лет, а представители клуба сказали мне лично и моему агенту, что на меня не рассчитывают. Мне сказали, что я буду пятым нападающим в команде. И что будут новые трансферы на усиление атаки, а другие игроки будут в лучшем положении по сравнению со мной. Для меня это был очень тяжелый удар, а еще хуже было то, что меня выставили на продажу. Валенсия предложила меня абсолютно всем клубам Примеры и на меня вышли 12 из них, включая Леванте ("лягушки" — принципиальный соперник Валенсии, — примечание). Тогда я задумался об уходе.

- Даже так...

- Это открыло мне глаза. Были и другие трудности. Например, пауза из-за коронавируса. Мой тест был положительным и я очень испугался. И даже в то время меня критиковали в СМИ и со стороны клуба. Это было последней каплей.

- Ты мог продлить контракт?

- Да, были возможности. Когда Сезар Санчес (генеральный директор Валенсии, — примечание) пришел в клуб, мы часто встречались. Я тогда с лета был выставлен на трансфер и мой агент сказал клубу, что они должны предложить нам выгодные условия. Ведь они выставили меня на продажу! Для того, чтобы я подписал новый контракт, мы попросили выполнить два любых требования из трех. Ни одно из них так выполнено и не было.

- Можешь назвать эти требования?

- Да. Во-первых, Питер Лим (президент Валенсии, — примечание) должен был лично участвовать в моем продлении, чтобы показать мою важность для клуба. Во-вторых, я должен был стать капитаном. Это было моей мечтой и я видел, как другие клубы позволяли надевать повязку молодым игрокам. Например, так Сосьедад удержал Оярсабаля или ранее Атлетико — Фернандо Торреса. В-третьих, я должен был стать одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде. Ни одно из наших требований выполнено не было.

- Как отреагировал на требования Сезар Санчес?

- Его реакция привела к тупику. Он сразу сделал две вещи: передал прессе вырванные из контекста слова моего агента, сказанные ему в личной беседе, и отправил ему же на почту предложение о новом контракте. Это ни к чему не привело.

- Ты отказал Валенсии.

- Да. Если Матеу Алемани (бывший гендир, — примечание) пытался договориться со мной, то Сезар пришел и действовал совсем иначе. Меня также удивило, что президент вообще не пытался вмешаться, хотя раньше он это делал по отношению к другим игрокам. Я также был шокирован предложением продлить контракт по электронной почте.

- Считаешь ли ты, что сделал всё, чтобы остаться в Валенсии?

- Безусловно. Я хотел остаться и мы назвали свои условия. Наши финансовые требования не были выше возможностей клуба. Я знал, что Валенсия не может платить столько, сколько платят большие европейские клубы, но я видел себя способным стать главным лицом проекта, и я хотел, чтобы клуб приложил усилия ради меня. А они просто не хотели. Вот и вся история.

- А как поступил Ман Сити?

- Все было четко. Сначала они связались с клубом и сообщили руководству, что хотели бы вступить в переговоры с нами. Мы провели переговоры, а потом Сити начал обсуждать сумму с Валенсией. Мы до самого конца надеялись, что Валенсия отреагирует и изменит свою позицию по отношению ко мне, но все было иначе.

- Говорят, что у тебя были плохие отношения с Парехо. Это правда?

- Должен сказать, что три года в первой команде Валенсии сделали меня морально сильным и более зрелым. В 17 лет мне было намного сложнее. Парехо — фантастический футболист, но у нас с ним не сложились теплые отношения. Когда я юный попал в первую команду, прошло несколько недель, пока он не сказал мне "доброе утро". Не думаю, что он был для меня хорошим капитаном. Худшее началось с уходом Марселино. Из нас с Ли Кан Ином сделали "козлов опущения" и мы не общались со многими на протяжении нескольких недель.

- Что вы думаете о ситуации с Ли Кан Ином?

- Я его очень люблю, и он это знает. Он будет отличным футболистом, и я надеюсь, что Валенсия не допустит с ним таких же ошибок, как со мной. Ли Кан Ин нуждается в доверии и уважении, он пережил очень тяжелые времена и чувствовал себя одиноким.

- А что насчет Марселино?

- Это отличный тренер. Я многим ему обязан.

- Матеу Алемани и Пабло Лонгория (бывший спортивный директор, — примечание). Ты понял, почему они ушли?

- Это катастрофа. Уверен, что если бы они остались в клубе, мой контракт был бы продлен. Алемани — единственный, кто делал на меня ставку.

- Несколько дней назад в одном из интервью ты сказал, что готов к новым испытаниям...

- Повторюсь, Валенсия выставила меня на трансфер. Именно клуб вынудил меня задуматься об уходе.

- Твои амбиции примерно как у Криштиану Роналду?

- Он выдающийся спортсмен. Криштиану — эталон для всех, кто хочет достичь максимума в футболе.

- Вернемся к Сити. Скоро команда сыграет ответный матч против Реала в ЛЧ. Что думаешь?

- Сити очень здорово сыграл на Бернабеу. Мы знаем, что представляет из себя Реал, но не думаю, что им удастся отыграться.

- Нынешнему Сити уже мало просто играть в Лиге чемпионов.

- Сити входит в пятерку лучших команд мира и всегда будет бороться за победу в Лиге чемпионов.

- Последний вопрос. Звонили ли тебе из других топ-команд?

- Да, на нас выходили очень большие команды, но я должен держать это при себе.

Marca, перевод Football.ua