Для гостей на кону будет стоять путевка в плей-офф за выход в Ла Лигу.
Депортиво
06 августа 2020, 13:33
Матч Депортиво – Фуэнлабрада будет сыгран 7 августа в 20:00 по местному времени, сообщила Ла Лига в Твиттере.
Изначально матч должен был состояться еще 20 июля, но это оказалось невозможным из-за вспышки коронавируса в Фуэнлабраде.
Гостям будет достаточно ничьей, чтобы занять шестое место и сразиться в плей-офф за выход в Ла Лигу. Депортиво же даже в случае победы не избежит вылета в третий дивизион.
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Однако то, что матч не был сыгран одновременно с другими поединками заключительного тура Сегунды, дало почву для всевозможных апелляций как со стороны участников второго, так и первого дивизиона.