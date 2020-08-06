Испания

Для гостей на кону будет стоять путевка в плей-офф за выход в Ла Лигу.

Матч Депортиво – Фуэнлабрада будет сыгран 7 августа в 20:00 по местному времени, сообщила Ла Лига в Твиттере.

Изначально матч должен был состояться еще 20 июля, но это оказалось невозможным из-за вспышки коронавируса в Фуэнлабраде.

Гостям будет достаточно ничьей, чтобы занять шестое место и сразиться в плей-офф за выход в Ла Лигу. Депортиво же даже в случае победы не избежит вылета в третий дивизион.

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Однако то, что матч не был сыгран одновременно с другими поединками заключительного тура Сегунды, дало почву для всевозможных апелляций как со стороны участников второго, так и первого дивизиона.