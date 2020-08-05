Испания

Испанские клубы продолжают выдвигать свои требования к Ла Лиге и Королевской федерации футбола.

Сарагоса теряет одного из своих лучших игроков – арендное соглашение Луиса Суареса подошло к концу, и он должен вернуться в Уотфорд. В связи с этим занявшие третье место в Сегунде арагонцы пожаловались, что теперь нарушается спортивный принцип и они оказываются в худших условиях, чем их конкуренты по плей-офф за выход в Ла Лигу.

Поэтому Сарагоса официально потребовала применить один из трех вариантов:

1. Повысить в классе шесть команд из Сегунды – тогда в Примере в следующем сезоне будет 23 команды;

2. Если такой вариант не подходит – считать все матчи плей-офф законченными со счетом 0:0 – и отдать место в элите команде, занявшей третью строчку в Сегунде – то есть, Сарагосе;

3. Не проводить плей-офф, а повысить в классе Сарагосу.

Арагонцы указывают на то, что они понимают решение Уотфорда не продлевать аренду Луиса Суареса – ведь перед этим она и так продлевалась до августа. Ожидалось, что сезон закончится до этой даты.

Сарагоса, все еще не рассчитавшаяся с Шахтером за Матузалема, не единственная в своих требованиях к Ла Лиге. Кто еще?

- Эспаньол (последнее место в Примере, -12 очков от безопасной зоны) – требует отменить вылет, поскольку он был лишен преимущества домашних зрителей в матчах с "пятью конкурентами".

- Депортиво (20-е место в Сегунде) – требует отменить свой вылет, ссылаясь на то, что матчи последнего тура Сегунды не прошли одновременно с их игрой против Фуэнлабрады (перенесенной на неопределенный срок из-за коронавируса). Даже в случае победы в этом матче Депортиво бы вылетел.

- Фуэнлабрада отказывается признавать матч против Депортиво несыгранным. В случае хотя бы ничьей с ла-корунцами она стала бы шестой и сразилась за выход в Ла Лигу.

- Эстремадура (предпоследнее место во втором дивизионе) требует отменить вылет из Сегунды и расширить Примеру до 22 участников, а Сегунду до 24.