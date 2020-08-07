Барселона заключила контракт с нападающим Сан-Паулу Густаво Майей, сообщает официальный сайт "сине-гранатовых".

Соглашение подписано до 30-го июня 2025-го года, а сумма сделки составила 4,5 миллиона евро.

В контракте Густаво Майи прописана сумма отступных в размере 300 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона выкупила лишь 70% прав на 19-летнего бразильца.