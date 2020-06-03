Испания

Бразилец близок к переходу в каталонский клуб.

Нападающий Сан-Паулу Густаво Майя может стать игроком Барселоны в летнее межсезонье, сообщает издание Marca.

Барселона заплатила за бразильского форварда 1 млн евро прошлым летом, но им еще необходимо доплатить за футболиста 3,5 млн евро до 30 июня.

"Мы уверены, что Барселона завершит трансфер. Клуб подает хорошие знаки, и Майя уже начал учить испанский. Другие клубы также были заинтересованы, но он хотел перейти только в Барселону", – заявил агент 19-летнего игрока Данило Силва.

Ранее сообщалось, что Барселона хочет вернуть Эрика Гарсию из Манчестер Сити.