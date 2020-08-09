Испания

Старания украинского нападающего оценили в составе испанской команды.

Роман Зозуля получил награду в Альбасете, сообщил официальный сайт клуба.

30-летний футболист признан самым ценным игроком испанской команды. Ему вручили приз Trofeo Garra от руководства клуба.

"Награда вручается за борьбу, преданность своему делу, форварду Ромну Зозуле. За наш клуб он провел 100 официальных матчей", — гласит заявление на официальном сайте.

Примечательно, что Зозуля получил такую награду во второй раз. До это ему вручили Trofeo Garra в 2018 году.

Напомним, что Альбасете по итогам сезона в Сегунде сумел спастись от вылета в низший дивизион.