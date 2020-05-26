Испания

"Вердибланкос" нацелились на японского хавбека.

Полузащитник мадридского Реала Такефуса Кубо попал в сферу интересов Бетиса, информирует издание Mundo Deportivo.

Севильский клуб планирует укрепить состав в летнее межсезонье и хочет договориться о годичной аренде японского хавбека.

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Кубо присоединился к Реалу прошлым летом из ФК Токио. В текущем сезоне 18-летний игрок выступает на правах аренды в Мальорке, где отыграл 25 матчей, отличившись тремя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Бетис также проявляет интерес к нападающему Лиона Бертрану Траоре.