Испания

Резервист каталонского клуба сдал позитивный тест на Covid-19.

У одного из резервных футболистов Барселоны обнаружили коронавирус, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Пока первая команда каталонцев готовится к решающему этапу Лиги чемпионов, группа из девяти игроков должна была начать подготовку к следующему сезону. Однако у одного из них обнаружили коронавирус.

По информации СМИ, в эту группу входили Тринкан, Педри, Ориоль Бускетс, Ваге, Миранда, Рафинья, Анелья, Матеус Фернандес и Тодибо. Никто из них не контактировал с первой командой, поэтому она, как и планировалось раньше, отправится в Лиссабон.

Матч Барселона – Бавария в четвертьфинале Лиги чемпионов состоится в пятницу, 14 августа.