Германия

Игроки мюнхенцев восстановились после травм.

Защитник Жером Боатенг и полузащитник Кингсли Коман восстановились после травм и готовы помочь Баварии во встрече с Барселоной в четвертьфинале Лиги чемпионов, сообщает издание Marca.

Боатенг получил повреждение бедра во встрече с Челси и не участвовал в последних тренировках Баварии. Центрбек продолжает заниматься по индивидуальной программе, но должен вернуться в строй к матчу.

Коман испытывал проблемы с мышцами, из-за чего пропустил последние матчи команды, но уже восстановился и вернулся к тренировкам "красным".

Матч Барселона – Бавария состоится в Лиссабоне в пятницу, 14 августа.

Ранее сообщалось, что форварда Барселоны Лионель Месси пропустит два дня тренировок.