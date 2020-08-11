Игроки мюнхенцев восстановились после травм.
Жером Боатенг и Кингсли Коман, Getty Images
11 августа 2020, 08:45
Защитник Жером Боатенг и полузащитник Кингсли Коман восстановились после травм и готовы помочь Баварии во встрече с Барселоной в четвертьфинале Лиги чемпионов, сообщает издание Marca.
Боатенг получил повреждение бедра во встрече с Челси и не участвовал в последних тренировках Баварии. Центрбек продолжает заниматься по индивидуальной программе, но должен вернуться в строй к матчу.
Коман испытывал проблемы с мышцами, из-за чего пропустил последние матчи команды, но уже восстановился и вернулся к тренировкам "красным".
Матч Барселона – Бавария состоится в Лиссабоне в пятницу, 14 августа.
Ранее сообщалось, что форварда Барселоны Лионель Месси пропустит два дня тренировок.