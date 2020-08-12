Испания

"Сливочные" не намерены приобретать новых игроков летом.

Реал Мадрид не планирует больших кадровых перестановок перед началом следующего сезона.

Как сообщает издание Marca, "сливочные" не будут приобретать новых игроков и ограничатся возвращением своих футболистов из аренд в других клубах. Состав команды должны усилить Андрей Лунин, Мартин Эдегор, а также, возможно, Дани Себальос.

Руководство клуба утверждает, что они решили отложить на будущее подписание новых игроков в связи с усложнением финансовой ситуации из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что Реал вернул голкипера Альфонсо Ареола в ПСЖ.