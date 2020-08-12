Испания

"Летучие мыши" охотно расстались с ветераном и многолетним лидером команды.

Хавбек Валенсии Дани Парехо перешел в Вильярреал. При этом "подводники" ничего не заплатили "летучим мышам", сообщает Goal.

В концовке сезона Валенсия сообщила Парехо, Франсису Коклену и Джоффри Кондогбия, что больше на них не рассчитывает. Дани, у которого оставалось два года по контракту с клубом, сообщил, что в таком случае с ним должны расторгнуть контракт.

Валенсия согласилась на это требование, чтобы не выплачивать полагающиеся Парехо шесть миллионов евро.

Вильярреал предложил Даниэлю подписной бонус и четырехлетний контракт с сохранением зарплаты, которую он получал в Валенсии. Кроме того, игроку не придется переезжать ввиду близости между этими городами.

Кроме Парехо, перешел из Валенсии в Вильярреал и Франсис Коклен. Goal сообщает, что вскоре по этому пути может проследовать и центрбек Габриэль Паулиста.