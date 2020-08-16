Испания

Каталонцы намерены провести серьезные кадровые перестановки.

Барселона планирует расстаться с рядом игроков после неудачного окончания сезона, сообщает издание AS.

Каталонский клуб намерен выставить на трансферный рынок ряд игроков первой команды, которые не устраивают руководство. В планы "сине-гранатовых" не входят Хуниор Фирпо, Иван Ракитич, Мартин Брайтвейт, Самуэль Умтити, Артуро Видаль и Усман Дембеле.

Ранее Барселона уже согласовала продажу полузащитника Артура Мело в Ювентус.

В завершившемся сезона команда Кике Сетьена финишировала на второй строчке в Примере, а также вылетела в четвертьфинале Лиги чемпионов, потерпев унизительное поражение от Баварии со счетом 2:8.

Напомним, Барселона потратила более миллиарда евро на трансферы с момента последнего триумфа в Лиге чемпионов.