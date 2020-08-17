Испания

Каталонский клуб определился с заменой Кике Сетьену.

Барселона определилась с главным тренером, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Им станет Рональд Куман, который ныне тренирует сборную Нидерландов. Сегодня состоялась встреча между руководством "блаугранас", где было принято решение, что именно голландец будет тренировать команду в следующем сезоне.

В ближайшее время Куман разорвет соглашение со сборной Нидерландов, после чего подпишет соглашение с Барселоной.

Ожидается, что сделка официально будет завершена на этой неделе.

Ранее Жозеп Бартомеу сообщил, что Кике Сетьен больше не будет тренировать клуб.