Испания

Подводим итог деятельности испанца во главе "сине-гранатовых".

Барселона решила уволить Кике Сетьена по завершению сезона. Под руководством испанца каталонцы провели 25 поединков, выиграв 16 из них.

Кике Сетьен смог победить в 64% матчей, что вряд ли можно считать успешным показателем.

Уже бывший тренер "сине-гранатовых" завершил сезон с командой на втором месте, а после вылетел из Лиги чемпионов от Баварии со счетом 8:2.

Напомним, что перед Барселоной Кике Сетьен тренировал Бетис.