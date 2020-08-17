Немецкий голкипер перенесет операцию на колене.
Марк-Андре Тер-Штеген, getty images
17 августа 2020, 23:29
Марку-Андре Тер Штегену проведут операцию на колене, сообщает официальный сайт "сине-гранатовых".
Сроки восстановления немецкого голкипера составят около трех-четырех месяцев. Операция имеет превентивный характер — у Тер Штеген проблемы с сухожилием.
Вратарь каталонцев в этом сезоне провел 46 поединков, в которых пропустил 50 голов.
Напомним, что ранее Тер Штеген согласился продлить соглашение с Барселоной.