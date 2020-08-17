Марку-Андре Тер Штегену проведут операцию на колене, сообщает официальный сайт "сине-гранатовых".

Сроки восстановления немецкого голкипера составят около трех-четырех месяцев. Операция имеет превентивный характер — у Тер Штеген проблемы с сухожилием.

Вратарь каталонцев в этом сезоне провел 46 поединков, в которых пропустил 50 голов.

Напомним, что ранее Тер Штеген согласился продлить соглашение с Барселоной.