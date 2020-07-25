Испанский клуб хочет продлить контракт со своим голкипером.
Марк-Андре тер Штеген, getty images
25 июля 2020, 10:59
Главным приоритетом Барселоны на данный момент является продление контракта с Марком-Андре тер Штегеном, сообщает Mundo Deportivo.
Контракт немца с "сине-гранатовыми" истекает летом 2022 года. Предыдущие переговоры застопорились из-за пандемии коронавируса.
Марк-Андре тер Штеген провел 44 матча в этом сезоне, 17 из которых отстоял на ноль, и пропустил 41 гол.
Напомним, что на голкипера претендует Челси, который готов предложить Кепу в качестве части сделки.