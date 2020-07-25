Испания

Испанский клуб хочет продлить контракт со своим голкипером.

Главным приоритетом Барселоны на данный момент является продление контракта с Марком-Андре тер Штегеном, сообщает Mundo Deportivo.

Контракт немца с "сине-гранатовыми" истекает летом 2022 года. Предыдущие переговоры застопорились из-за пандемии коронавируса.

Марк-Андре тер Штеген провел 44 матча в этом сезоне, 17 из которых отстоял на ноль, и пропустил 41 гол.

Напомним, что на голкипера претендует Челси, который готов предложить Кепу в качестве части сделки.