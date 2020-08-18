Новый тренер готов провести кадровые перестановки в каталонском клубе.
Серхио Бускетс и Хорди Альба в матче с Арсеналом, Getty Images
18 августа 2020, 13:32
Рональд Куман согласовал условия сотрудничества с Барселоной и должен в ближайшее время возглавить клуб.
Нидерландский тренер намерен провести существенные кадровые изменения в каталонском клубе после своего прихода. Как сообщает радиостанция Cadena Ser, наставник планирует расстаться с полузащитником Серхио Бускетсом и защитником Хорди Альбой.
Руководство "сине-гранатовых" также планировала выставить на трансферный рынок Хуниора Фирпо, Ивана Ракитича, Мартина Брайтвейта, Самуэля Умтити, Артуро Видаля и Усмана Дембеле.
Ранее сообщалось, что первым трансфером Кумана в Барселоне должен стать полузащитник Аякса Донни ван де Беек.