Испания

Новый тренер готов провести кадровые перестановки в каталонском клубе.

Серхио Бускетс и Хорди Альба в матче с Арсеналом, Getty Images

Серхио Бускетс и Хорди Альба в матче с Арсеналом, Getty Images

Рональд Куман согласовал условия сотрудничества с Барселоной и должен в ближайшее время возглавить клуб.

Нидерландский тренер намерен провести существенные кадровые изменения в каталонском клубе после своего прихода. Как сообщает радиостанция Cadena Ser, наставник планирует расстаться с полузащитником Серхио Бускетсом и защитником Хорди Альбой.

Руководство "сине-гранатовых" также планировала выставить на трансферный рынок Хуниора Фирпо, Ивана Ракитича, Мартина Брайтвейта, Самуэля Умтити, Артуро Видаля и Усмана Дембеле.

Ранее сообщалось, что первым трансфером Кумана в Барселоне должен стать полузащитник Аякса Донни ван де Беек.