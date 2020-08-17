Появились первые подробности трансферной деятельности нидерландского тренера, которого ждут в Барселоне.
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17 августа 2020, 23:59
Барселона уволила Кике Сетьена, а на его место ожидается приглашение Рональда Кумана.
Как сообщает tntsports, нидерландский специалист первым делом собирается подписать своего соотечественника Донни ван де Беека.
В этом сезоне полузащитник провел 37 поединков в футболке амстердамцев, забив 10 голов и сделав 11 результативных передач.
Напомним, что Манчестер Юнайтед готов предложить 40 миллионов за ван де Беека.