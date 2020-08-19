Испания

Рамон Планес стал новым спортивным директором каталонцев.

Руководство Барселоны определилось с новым спортивным директором клуба после того, как днем ранее данный пост покинул Эрик Абидаль. Об этом сообщает официальный сайт Барселоны.

Теперь непосредственное участие в поддержании контактов с другими командами и футбольными агентами будет Рамон Планес, который с 2018 года являлся заместителем Абидаля.

Главная задача Планеса на посту спортивного директора — реструктуризация персонала Барселоны, которой также будет заниматься новый главный тренер первой команды Рональд Куман.

Ранее появлялась информация, что легендарный Хенрик Ларссон войдет в тренерский штаб Кумана и будет отвечать за тренировочный процесс линии атаки.