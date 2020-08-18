Испания

Французский функционер покинул "сине-гранатовых".

Барселона на официальном сайте объявила об увольнении спортивного директора Эрика Абидаля.

"Сине-гранатовые" выразили французскому функционеру благодарность за преданность делу, профессионализм и положительное отношение к семье "блауграна".

Барселона в этом сезоне финишировала второй в чемпионате, выбыла из Кубка Испании на стадии 1/4 и потерпела разгромное поражение о Баварии в Лиге чемпионов.

Напомним, что Жозеп Бартомеу, в свою очередь, не собирается уходить в отставку.