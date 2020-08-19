Испания

Фонт высказал мнение о тренерских изменениях в каталонском клубе.

Кандидат в президенты Барселоны Виктор Фонт поделился своим мнением о назначении Рональда Кумана на должность главного тренера и оценил деятельность Хосепа Бартомеу.

Фаворитом Фонта на должность тренера является легенда клуба Хави Эрнандес.

"Рональд Куман – легенда Барселоны, мы желаем ему всяческих успехов, но его назначение кажется латанием дыры. Мы работает над проектом уже в течение семи лет, и наша планка должны быть на самом высоком уровне. Куман не останется нашим тренером, даже если выиграет Примеру, Кубок Испании и Лигу чемпионов.

Бартомеу должен был подать в отставку сразу после матча с Баварией. Я понимаю всю сложность ситуации, но интересы Барсы превыше всего.

Возможный уход Месси? Он чрезвычайно целеустремленный игрок и всегда хочет побеждать. Как сказал Гвардиола, Барселона слишком увлеклась строительством проектов вокруг Месси. Риск его ухода присутствует, но Месси теряет терпение и доверие лидеров", – приводит слова Фонта издание Marca.

Выборы нового президента Барселоны состоятся в марте 2021 года.