Испания

Нидерландский специалист уверено, что попал на вершину футбольной клубной иерархии.

Рональд Куман возглавил Барселону, заняв место Кике Сетьена. Специалист рассказал о своем видении футбола и собирается требовать от игроков и себя максимум.

"Это день, когда можно быть очень счастливым и гордым. Барселона — мой дом, у меня будет возможность тренировать такую ​​команду. Это вызов, это непросто, Барселона всегда требует максимума, и так и должно быть. Качества достаточно, чтобы требовать максимальных результатов и титулов.

Я уже подписал контракт, я тренер Барселоны, мы будем работать над сильной командой. Мы должны вносить изменения, имидж сегодняшнего дня — это не то, что мы хотим. Барселона все еще самый большой клуб в мире. Это мечта сбылась.

Я голландец, нам нравится владеть мячом, доминировать, стараться играть хорошо и побеждать. Я тренировался в течение многих лет, учился у многих тренеров, я думаю, что способен тренировать Барселону на высшем уровне. Голландцы любят работать в Барселоне, футбол — это получать удовольствие, это первое, что я скажу игрокам. Вы должны получать удовольствие и работать", - приводит слова нового тренера Mundo Deportivo.

Напомним, ранее Ронльд Куман рассказал про неимоверную важность Лионеля Месси для Барселоны.