Испания

Предлагаем читателям Football.ua оценить шансы тренера в каталонском клубе.

После провального выступления в минувшем сезоне руководство Барселоны отправило в отставку главного тренера Кике Сетьена. В среду, 19 августа, новым наставником катлонского клуба был назначен Рональд Куман.

Куман поставил подпись под двухлетним контрактом с Барселоной и ради этой работы согласился покинуть сборную Нидерландов. В качестве игрока он выступал в составе "сине-гранатовых" в 1989-95 годах и провел более 250 матчей, а после окончания карьеры также был помощником тогдашнего тренера Луи ван Гаала.

Football.ua предлагает своим читателям оценить перспективы нидерландского тренера в новом клубе.