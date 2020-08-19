Новый главный тренер "сине-гранатовых" рассказал о значимости аргентинца.
Рональд Куман, getty images
19 августа 2020, 20:27
Рональд Куман принял участие в первой пресс-конференции на посту главного тренера Барселоны, на которой сразу же выразил восхищение Лионелем Месси, а также пообещал, что клуб не будет проводить революцию.
"Это не революция, мы должны стремиться к лучшему для клуба, и если это повлечет за собой изменения, мы внесем их. Но мы сделаем это, поговорив с игроками. Мы ясно понимаем, что то, что мы видели против Баварии, не является той Барселоной, которую мы увидим, мы хотим совсем другой образ.
Я не собираюсь раскрывать личные вещи, о которых собираюсь говорить с игроками. Решения принимаются мной. Месси имеет контракт, и он настолько важен, что я хочу, чтобы он был в моей команде.
Я не знаю, придется ли мне убеждать Месси остаться. Он — лучший в мире, и вы хотите такого игрока в своей команде, а не наоборот. Со своей стороны, мне нравится работать с Месси, он приносит победы. Очень рад, если он хочет остаться. У него есть контракт, но вы, конечно, должны поговорить с ним. Мы собираемся обсудить контракты с несколькими игроками, в случае с Месси, я надеюсь, что он будет оставаться здесь еще несколько лет", — приводит слова Кумана Mundo Deportivo
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