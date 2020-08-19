Испания

Новый главный тренер "сине-гранатовых" рассказал о значимости аргентинца.

Рональд Куман принял участие в первой пресс-конференции на посту главного тренера Барселоны, на которой сразу же выразил восхищение Лионелем Месси, а также пообещал, что клуб не будет проводить революцию.

"Это не революция, мы должны стремиться к лучшему для клуба, и если это повлечет за собой изменения, мы внесем их. Но мы сделаем это, поговорив с игроками. Мы ясно понимаем, что то, что мы видели против Баварии, не является той Барселоной, которую мы увидим, мы хотим совсем другой образ.

Я не собираюсь раскрывать личные вещи, о которых собираюсь говорить с игроками. Решения принимаются мной. Месси имеет контракт, и он настолько важен, что я хочу, чтобы он был в моей команде.