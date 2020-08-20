Испания

"Летучие мыши" хотят подписать бразильского хавбека.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Андреас Перейра попал в сферу интересов Валенсии, сообщает ESPN.

Бразильский хавбек выпал из состава МЮ после приобретения Бруну Фернандеша и может в межсезонье сменить клуб. Валенсия хочет воспользоваться этой возможностью, чтобы подписать 24-летнего игрока, который уже выступал в команде на правах аренды.

В подписании атакующего полузащитника также заинтересована Бенфика.

В минувшем сезоне Перейра провел 40 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись двумя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Валенсия начала переговоры по нападающему Реала Борхе Майоралю.